Во взрыве в порту Бейрута нашли след Украины

Груз аммиачной селитры, ставший причиной мощного взрыва в столице Ливана 4 августа 2020 года, принадлежал украинским бизнесменам — в частности, компании предпринимателя Владимира Вербоноля. Такой след обнаружила команда журналистов Международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP).

Селитру, которую хранили в порту Бейрута, купила компания Savaro Limited, зарегистрированная в Великобритании. OCCRP выяснил, что штаб-квартира компании находится на Украине, конгломератом компаний управляет группа украинцев, а не только Вербоноль.

Бизнесмены из Украины продавали аммиачную селитру в африканские страны с начала 2000-х годов. Следователи уверяют, что компания Вербоноля пользуется услугами оффшорных провайдеров на Кипре и в Великобритании, чтобы облегчить работу своей сети.

Груз аммиачной селитры, ставший причиной мощного взрыва в ливанской столице вечером 4 августа, был конфискован с судна Rhosus. Россиянам и украинцам, работавшим на корабле, пришлось оставаться в Ливане целый год, так как владелец обанкротился и бросил судно.