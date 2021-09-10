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На Кипре задержали разыскиваемого в России мужчину

Полиция Кипра: в Пафосе задержали мужчину, разыскиваемого за мошенничество в России
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Фото: Public Domain / Wikimedia

Власти Республики Кипр задержали мужчину, разыскиваемого за мошенничество в России. Об этом говорится на сайте полиции островного государства.

Речь идет о 59-летнем мужчине, личность которого не раскрывается. Его задержали вечером 8 сентября в аэропорту Пафоса. Власти республики уже выписали ордер на его временный арест, сейчас мужчина находится под стражей. Вскоре может начаться процесс его экстрадиции в Россию, этот вопрос будет решен на суде.

Отмечается, что российские власти объявили неизвестного в международный розыск в ноябре 2012 года. Утверждается, что с января 1997-го по июнь 2010 года он незаконно перевел себе около 57,6 миллионов рублей со счета другого предприятия.

В августе 2020-го на Кипре задержали связанного со взрывом в Бейруте россиянина Игоря Гречушкина. Груз аммиачной селитры, ставший причиной мощного взрыва в ливанской столице вечером 4 августа, был конфискован именно с его судна Rhosus. Россиянам и украинцам, работавшим на корабле, пришлось оставаться в Ливане целый год, так как владелец обанкротился и бросил судно.

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