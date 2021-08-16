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Россиянка пожаловалась на «щекочущую нервишки» неразбериху на курортах Кипра

Российская туристка пожаловалась на антиковидные ограничения на Кипре
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Фото: Hannes Magerstaedt / Getty

Россиянка отдохнула на Кипре и описала поездку фразой «Любишь отдыхать — люби и нервишки пощекотать». Впечатления девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, туристка пожаловалась на неразбериху на курорте, связанную с антиковидными ограничениями. По ее словам, трудности поджидают путешественников из регионов — для въезда в страну необходим ПЦР-тест, который нужно сдать непосредственно перед вылетом.

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Однако из-за большого наплыва отдыхающих результаты могут прийтий только через четыре дня, что осложняет планирование отпуска и стыковочных рейсов.

По словам автора статьи, она столкнулась с трудностями и перед возвращением в Россию. Так, оказалось, что все пассажиры обязаны получить QR-код на сайте Госуслуг, без которого не пускают на борт самолета. «Никто нас об этом не предупредил! Следите за нововведениями сами!» — возмутилась она и добавила, что каждый день появляются новые правила и штрафы для туристов.

Ранее в августе отдохнувший на Кипре россиянин пожаловался на скупость местных жителей и назвал их прижимистыми. По его словам, вопреки доброжелательности к туристам, продавцы в магазинах крайне неохотно делают скидки.

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