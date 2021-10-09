Государство на Ближнем Востоке полностью лишилось электричества

Ливан полностью остался без электричества из-за остановки двух крупнейших электростанций. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в правительстве страны.

Как сообщается, перебои на электростанциях государства Ближнего Востока возникли из-за нехватки топлива.

По данным источника, масштабное отключение электроэнергии может продлиться несколько дней.

Ранее в августе бывший премьер-министр Ливана Саад Харири пожелал отставки всех официальных лиц страны, в первую очередь президента Мишеля Ауна, после взрыва танкера, который унес жизни не менее 20 человек.