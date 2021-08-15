Экс-премьер Ливана пожелал отставки всех официальных лиц после взрыва танкера

Бывший премьер-министр Ливана Саад Харири пожелал отставки всех официальных лиц страны, в первую очередь президента Мишеля Ауна, после взрыва танкера, который унес жизни не менее 20 человек. Его слова приводит телеканал Al Arabiya.

«Если бы это была страна, которая уважает граждан, официальные лица ушли бы в отставку, начиная с президента республики и заканчивая последним человеком, ответственным за халатность», — подчеркнул экс-премьер.

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Как сообщило Ливанское общество Красного Креста в Twitter, по меньшей мере 20 человек погибли в результате взрыва, 79 получили ранения. Несколько человек пропали без вести, пострадавших доставляют в больницы Триполи с ожогами различной степени тяжести. Организация призвала сдать кровь для переливания.

По информации телеканала MTV, в резервуаре находилось 30 тысяч литров мазута, начался сильный пожар. В настоящее время спасателям удалось локализовать возгорание.

Ранее сообщалось, что в Ливане в результате взрыва газового танкера в районе Аккар погибли не менее 10 человек, еще около сотни получили ранения. По меньшей мере 22 бригады скорой помощи ливанского Общества Красного Креста были задействованы в связи с инцидентом.

