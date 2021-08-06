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Боевики из Ливана открыли огонь по Израилю

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Фото: Nir Elias / Reuters

Неизвестные боевики выпустили с юга Ливана несколько ракет по району фермы Шебаа, которая подконтрольна силам Израиля. Об этом сообщает местный телеканал Al Hadath.

По информации телеканала, вооруженные силы Израиля повысили боевую готовность на границе с Ливаном из-за реактивной атаки. Отмечается, что израильская сторона открыла ответный огонь.

Ранее в населенных пунктах на севере Израиля около границы с Ливаном прозвучали сирены воздушной тревоги. Об этом заявила пресс-служба израильских вооруженных сил, передает ТАСС.

О предыдущих столкновениях ливанской и израильской сторонысообщалось 4 августа. Тогда из-за ливанских ракет, засеченных военными радарами, была объявлена тревога в трех населенных пунктах на севере Израиля. Из трех ракет, запущенных в израильском направлении, только две пересекли границу страны. В ответ Израиль также выпустил ракеты по Ливану.

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