В Израиле заявили о «возрождении» переговоров с Палестиной

Новое правительство Израиля добивается возобновления переговоров с Палестиной, пишет издание Axios. Некоторые источники в еврейском государстве так воодушевлены этим, что называют происходящее «возрождением».

Отмечается, что в течение правления премьера Биньямина Нетаньяху, длившегося около 12 лет, диалога между сторонами почти не было. За последний месяц президент палестинской автономии Махмуд Аббас поговорил по телефону с тремя крупными политиками Израиля: президентом и двумя министрами. Это первый подобный случай за пять лет — в прошлый раз с Аббасом созванивался Нетаньяху 2017 году по причине столкновений в Иерусалиме.

На встречах палестинских и израильских властей обсуждались вопросы здравоохранения и безопасности. Также известно, что Израиль согласился выдать палестинцам более 15 тысяч новых разрешений на работу на своей территории.

В июне израильские истребители атаковали военные объекты палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа. Это было ответом на запуск со стороны ХАМАС на территорию Израиля накануне нескольких десятков воздушных шаров с горючими веществами и бомбами.