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Израиль обвинил в антисемитизме американское мороженое

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Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Власти Израиля ответили на заявление американской компании Ben & Jerry's, которая отказалась поставлять свою продукцию на территории еврейского государства, обвинив ее в антисемитизме. Об этом сообщает «Би-би-си».

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что этот шаг был «неправильным с моральной точки зрения» и окажется «неправильным с финансовой точки зрения». Министр иностранных дел страны Яир Лапид назвал шаг Ben & Jerry «позорной капитуляцией» перед антисемитизмом.

19 июля компания Ben & Jerry's заявила, что прекратит продажу своего мороженого на оккупированных Израилем Западном берегу и Восточном Иерусалиме. В официальном заявлении компания высказала свою позицию, указав, что продавать мороженое на «оккупированной палестинской территории» несовместимо с ее ценностями и что такое решение отражает озабоченность «фанатов и надежных партнеров».

Западный берег и Восточный Иерусалим находятся под контролем Израиля со времен войны на Ближнем Востоке 1967 года. Палестина называет Восточный Иерусалим (Аль-Кудс) оккупированной территорией, что подкреплено резолюциями СБ ООН, Израиль же считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей.

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