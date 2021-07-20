Израиль обвинил в антисемитизме американское мороженое

Власти Израиля ответили на заявление американской компании Ben & Jerry's, которая отказалась поставлять свою продукцию на территории еврейского государства, обвинив ее в антисемитизме. Об этом сообщает «Би-би-си».

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что этот шаг был «неправильным с моральной точки зрения» и окажется «неправильным с финансовой точки зрения». Министр иностранных дел страны Яир Лапид назвал шаг Ben & Jerry «позорной капитуляцией» перед антисемитизмом.

19 июля компания Ben & Jerry's заявила, что прекратит продажу своего мороженого на оккупированных Израилем Западном берегу и Восточном Иерусалиме. В официальном заявлении компания высказала свою позицию, указав, что продавать мороженое на «оккупированной палестинской территории» несовместимо с ее ценностями и что такое решение отражает озабоченность «фанатов и надежных партнеров».

Западный берег и Восточный Иерусалим находятся под контролем Израиля со времен войны на Ближнем Востоке 1967 года. Палестина называет Восточный Иерусалим (Аль-Кудс) оккупированной территорией, что подкреплено резолюциями СБ ООН, Израиль же считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей.