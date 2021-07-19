Евреи предупредили об исходе из Европы

Евреи могут покинуть Европу в случае всплеска антисемитизма. О перспективе такого исхода предупредил РИА Новости президент Совета раввинов Европы (СРЕ), главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.

«Если произойдет всплеск антисемитизма в Европе, евреи всегда могут уйти. Но мы будем до последнего бороться как за физическую безопасность общин, так и за сохранность религиозных прав и свободы», — приводит агентство его слова.

По словам Гольдшмидта, самая напряженная ситуация с точки зрения антисемитизма — во Франции и в Бельгии, также антисемитские тенденции наблюдаются в Польше.

Ранее в интервью «Ленте.ру» Гольдшмидт оценивал угрозу европейским евреям от антисемитов из числа беженцев-мусульман. По его словам, прямой угрозы от них может быть больше, чем от «ультраправых», однако последние могут пробраться во властные структуры и вредить евреям оттуда.