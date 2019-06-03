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Главный раввин Москвы рассказал об угрозе евреям со стороны мусульман

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Пинхас Гольдшмидт

Мигранты-мусульмане являются одной из угроз для еврейских общин в Европе, однако хуже ситуация обстоит с ультраправыми движениями. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил главный раввин Москвы и президент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт.

«Много беженцев, которые приехали жить в Европу, прибыли с антисемитским настроем», — отметил он. В этой связи сторонам необходимо налаживать диалог, несмотря на неоднозначные высказывания некоторых из них, указал раввин.

По словам Гольдшмидта, «возможно, какие-то прямые угрозы физические от исламских эмигрантов на сегодняшний день больше, чем от ультраправых». В то же время именно последние могут прийти во власть и вводить запреты и ограничения как для евреев, так и для мусульман.

Раввин подчеркнул, что последние законы, ограничивающие или запрещающие обряды обрезания и кошерного забоя животных, обычно исходят от ультраправых сил. «Им явно не нужны никакие меньшинства у себя дома, и потому им устраивают проблемы на каждом шагу», — добавил он.

В мае канцлер Германии Ангела Меркель призвала бороться с национальной ненавистью и другими «призраками прошлого» Германии.

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