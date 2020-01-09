Раввины Европы призвали Литву признать вину в холокосте

Парламенту Литвы стоит отказаться от рассмотрения закона, который освобождает литовский народ от ответственности за массовое истребление евреев в годы Второй мировой войны, заявил президент Совета раввинов Европы главный раввин Пинхас Гольдшмидт.

«Это прямое оскорбление сотен тысяч литовских евреев, убийствам которых способствовали и подстрекали литовские политические и военные лидеры, а также местное литовское население», — сказано в заявлении Гольдшмидта. Там же он призвал власти Литвы «признать свою историю, а не пытаться игнорировать или отрицать ее».

Он также указал на то, что в годы нацистской оккупации Литвы местное население и литовские батальоны были причастны к убийству более чем 90 процентов убитых на территории страны 220 тысяч евреев. «Переписывание истории ради политической выгоды недопустимо», — подчеркнул раввин.

В декабре стало известно, что в литовском Сейме готовят закон, по которому на государственном уровне будет признано, что литовцы не участвовали в преступлениях холокоста и не несут за них ответственности, поскольку были порабощены.

Подобный закон в течение нескольких месяцев 2018 года действовал в Польше. По нему предполагалась уголовная ответственность за обвинение поляков в пособничестве нацистам.

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