В Совфеде оценили обозначение Крыма российским в письме от Елизаветы II к детям

Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди оценила обозначение Крыма как российского региона в письме британской королевы Елизаветы II севастопольским детям. По словам члена Совфеда, тем самым царствующая особа проявила мудрость и смогла подняться над «геополитическим смогом». Своим мнением российский политик поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что севастопольская «Малая академия наук» получила письмо, отправленное по просьбе британской королевы. От имени Елизаветы II написала одна из ее фрейлин. Она поблагодарила школьников за слова поддержки и прислала им буклеты с информацией о Елизавете II и британской королевской семье. Хотя Великобритания так и не признала присоединение Крыма к России, в адресе на конверте Севастополь был назван российским городом.

Летом в «Малой академии наук» работал кружок «Занимательный английский», в котором школьников учили английскому языку и британским традициям. На одном из занятий ученики сочинили послание Елизавете II, а преподавательница отправила его. Спустя три месяца в образовательное учреждение пришел ответ.

Не ошибка, а признание

По словам Ольги Ковитиди, в письме от британской королевы адрес указан верно. Это не ошибка, а признание, считает крымский сенатор.

«Отправляя письмо крымским школьникам, царствующая королева Великобритании и королевств Содружества из Виндзорской династии, верховный главнокомандующий вооруженными силами Великобритании, верховный глава Церкви Англии, глава Содружества Наций Елизавета Александра Мария, обладая уникальной политической интуицией, проявила вселенскую мудрость», — высказалась Ковитиди.

По ее словам, сомнений в том, что Крым российский, быть не может. Британская королева стала первой, до кого дошла эта простая истина, считает Ковитиди. «Несомненно, Крым — это Россия. Именно поэтому Елизавета II, искренне желавшая, чтобы ее послание крымским детям нашло своих адресатов, оказалась над геополитическим смогом надуманного крымского синдрома. Царствующая особа указала правильный адрес в своем письме детям Крыма: Российская Федерация», — добавила она.

Ранее королева ответила школьнице из Нижнекамска. Елизавета II поблагодарила ее за внимание и пожелала ей успехов во всех начинаниях.