Российский фондовый рынок открылся ростом основных биржевых индексов в четверг, 14 октября. Индекс Мосбиржи на открытии основной торговой сессии Московской биржи вырос на 0,84 процента, до 4279,49 пункта, индекс РТС поднялся до 1875,45 пункта (плюс 1,1 процента).

Лидерами роста среди «голубых фишек» на 10:10 мск стали «Роснефть» (плюс 2,15 процента, до 646,45 рубля за акцию), TCS Group (плюс 1,87 процента, до 7752,8 рубля), и «Газпром» (плюс 0,89 процента, до 646,45 рубля). Больше всего на открытии торгов подешевели бумаги «Полиметалла» и «Полюса», но их падение не превысило процента.

Курс доллара торговался по 71,87 рубля (минус 0,12 рубля), евро стоил 83,39 рубля (минус 0,07 рубля).

Нефть марки Brent торговалась по 83,95 доллара за баррель (плюс 0,93 процента), марки WTI — по 81,17 доллара (плюс 0,91 процента). Газовые фьючерсы подорожали до 1240 долларов за тысячу кубометров.