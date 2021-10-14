Россияне оставили банки без триллионов рублей

Снятые на фоне пандемии средства в несколько триллионов рублей так и не вернулись в банки, деньги остались у россиян в наличной форме, рассказала директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова в интервью Reuters.

«Мы видим, что снятая в пандемию наличность, 2,6 триллиона рублей за 2020 год, не вернулась в банки. По-прежнему население использует эти средства в наличной форме. Но уже сейчас, несмотря на новые волны пандемии, скачкообразного спроса на наличные не наблюдается», — объяснила Данилова.

С начала года динамика напоминает докризисную: с января по август объем наличных в обращении вырос на 300 миллионов рублей, что можно назвать естественным спросом. Ситуация, по словам главы департамента ЦБ, вернулась к норме, рисков для финансовой стабильности нет. Сейчас, подчеркнула Данилова, активно растет доля безналичных платежей, которая в 2021 году превысила 71 процент. До пандемии показатель находился на уровне ниже 65 процентов.

В августе сообщалось, что с резким оттоком средств населения в первом полугодии 2021 года столкнулся ряд крупных российских банков. Больше всех в первом полугодии потеряли «Восточный», Минбанк и Росбанк, у которых средства розничных клиентов сократились соответственно на 20,6 миллиарда рублей (на 15,3 процента), на 18,7 миллиарда (на 12,4 процента) и на 16,6 миллиарда (на 5,6 процента). Показатели сильно контрастируют с общим падением объема средств населения в российских банках за полгода, которое составило лишь 0,8 процента.

