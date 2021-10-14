РИА Новости: все члены делегации «Талибана» в Анкаре были без масок

Никто из членов делегации «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) не надел маски на переговоры в Анкаре, которые прошли в четверг, 14 октября. Об этом свидетельствуют кадры с места событий, опубликованные в Telegram-канале РИА Новости.

Как отмечает агентство, это спровоцировало не только критику, но и шутки о том, что талибы не испугались коронавируса.

Делегация во главе с исполняющим обязанности министра иностранных дел движения Амир Ханом Моттаки прибыла в Турцию по официальному приглашению министра иностранных дел страны Мевлюта Чавушоглу. Талибы и турецкие власти проведут переговоры по вопросам, «представляющим взаимный интерес». В частности, по улучшению отношений, сотрудничеству в сферах торговли, гуманитарной помощи, миграции и авиатранспорту.