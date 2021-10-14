Захарова раскрыла главную тему переговоров с талибами в Москве

Участники «московского формата» по Афганистану, на заседание которого Москва пригласила талибов («Талибан», запрещенная в России террористическая организация), 20 октября обсудят гуманитарную помощь Кабулу, а также затронут тему формирования инклюзивного правительства. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, трансляция доступна на YouTube-канале RT.

Дипломат раскрыла главную тему переговоров и указала, что основной акцент встречи планируется сделать на вопросах постконфликтного восстановления и предотвращения гуманитарного кризиса в стране. «Важной темой станут дальнейшие перспективы развития внутриафганского процесса с упором на представление интересов всех этнополитических сил этого государства в создаваемых новых структурах власти», — отметила она.

Захарова также обратила внимание, что тема прав человека не входит в приоритетную повестку. Тем не менее она может быть затронута в ходе дискуссии.

Ранее стало известно, что члены радикальной террористической группировки «Талибан» прибудут в Москву для участия в третьем заседании московского формата консультаций по Афганистану уже на следующей неделе.

Москва и Кабул обсуждали возможность прибытия делегации талибов в Россию еще в конце сентября. Кроме того, после захвата власти в Афганистане в середине августа 2021 года талибы не раз говорили о том, что рассчитывают на приглашение в Москву.