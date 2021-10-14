«Одноклассники» обновились

«Одноклассники» представили обновленный интерфейс мобильных приложений на iOS и Android. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Главная страница приложений стала легче, а единая кнопка создания контента позволяет получить быстрый доступ ко всем форматам: от фотографий и постов до «Моментов».

С обновленным дизайном стартовая страница приложения стала лаконичнее: лента новостей и сервис «Моменты» теперь занимают почти весь экран, что позволяет сосредоточиться на просмотре контента сразу после входа в приложение. Обложка профиля пользователя теперь отображается только на его странице, а форма загрузки контента и создания публикаций переместилась в единый раздел «Поделиться с друзьями», который доступен по кнопке «плюс» в верхней части экрана.

Юзеры с помощью одной кнопки смогут воспользоваться сразу несколькими сервисами: загрузить фото или видео, снять момент или написать пост. Обновление уже доступно части пользователей Android-приложений и вскоре появится и на iOS.

Меню приложений стало компактнее, а пользователи получили быстрый доступ к наиболее популярным сервисам соцсети. При необходимости меню можно раскрыть и посмотреть полный список сервисов ОК. Под меню располагаются специальные виджеты, с помощью них пользователь может быстро переключаться между недавно посещенными страницами, интересными группами или потенциальными друзьями.