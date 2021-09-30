В «Одноклассниках» появились товары благотворительных фондов

В маркетплейсе социальной сети «Одноклассники» появились товары благотворительных фондов. Вся выручка от продажи будет направлена на помощь подопечным благотворительных организаций. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе социальной сети.

Одежду с оригинальными принтами, аксессуары, сертификаты, книги и прочие предметы, которые выпускают благотворительные фонды, можно найти на сайте в разделе «Товары». Как рассказали в пресс-службе, первыми товары выложили такие организации как «Живи сейчас», «Жизнь как чудо», «Дом с маяком», «Антон тут рядом» и «Насилию.Нет» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

«В ОК собрана многомиллионная аудитория — это люди разных социальных и возрастных групп, поэтому для нас так важно создавать инклюзивную среду на площадке и поддерживать благотворительные фонды и социальные инициативы. Мы ежегодно инициируем различные просветительские проекты в ОК. С их помощью мы показываем пользователям, как важно понимать и принимать других людей», — сказала руководитель направления e-commerce соцсети Инна Галиахметова.

Ранее в «Одноклассниках» появилась функция перевода аудиосообщений в текст. Сервис распознавания аудио автоматически конвертирует голосовое сообщение в текст. Он работает на базе искусственного интеллекта и реализован на основе технологии, разработанной «ВКонтакте».