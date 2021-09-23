В Роскомнадзоре прокомментировали создание реестра соцсетей

Заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин прокомментировал создание реестра социальных сетей. В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» представитель регулятора сообщил, что теперь компании должны будут самостоятельно удалять контент, запрещенный на территории России, и публиковать отчеты о своей работе.

По словам Субботина, включение соцсети в реестр налагает на нее обязанность самостоятельно следить за информацией, которая нарушает российское законодательство. «Основная задумка состоит в том, чтобы оперативно без участия госорганов принимать меры по удалению противоправного контента, в том числе треш-стримов, которые с участием госорганов оперативно заблокировать крайне затруднительно. На это уходит определенное время», — заявил он.

Замруководителя добавил, что закон обязывает соцсети размещать правила работы и форму для обращения граждан. Также, отметил Субботин, компании должны будут ежегодно публиковать отчеты о том, «как они выполняют закон, как модерируют противоправный контент на территории России, как работают с российскими гражданами и соблюдают свои обязанности».

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор начал формировать реестр социальных сетей. В него уже включили восемь крупных зарубежных и отечественных площадок — Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Уточняется, что на сайте регулятора появился специальный раздел со списком.

В конце 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о создании реестра социальных сетей. Документ вступил в силу 1 февраля. Инициатива обязывает соцсети находить и блокировать посты с незаконным контентом.