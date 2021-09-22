Генпрокуратуру и Роскомнадзор попросили запретить новое шоу Ивлеевой

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец обратилась в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с жалобами на новое дрэг-шоу блогерши Анастасии Ивлеевой «Королевские кобры». Как сообщает «Газета.ру», уполномоченный по правам ребенка в российском регионе усмотрела в передаче пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и попросила запретить ее.

Волынец заявила, что после публикаций отрывков шоу «Королевские кобры» в сети к омбудсмену начали массового обращаться родители, обеспокоенные распространением шоу, в котором мужчины выступают в женских образах.

«В публикациях, в том числе среди несовершеннолетних, транслируется информация, направленная на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений», — заявила Волынец. В обращении она попросила не допустить показа «шоу трансвеститов Королевские кобры блогера Насти Ивлеевой» на телевидении и в сети, а также призвала блокировать сайты, «транслирующие недопустимый контент».

О запуске дрэг-шоу «Королевские кобры» Ивлеева сообщила в начале сентября. Она рассказала, что участвовать в проекте будут 36 дрэг-артистов со всей России. Победителю шоу пообещали корону и денежный приз. Ивлеева также заявила, что на «Королевских кобрах» появятся «звездные гости».