Скабеева раскритиковала Ивлееву за безграмотность

Телеведущая Ольга Скабеева обвинила в тотальной безграмотности блогершу Анастасию Ивлееву, которая не смогла ответить на десять простых вопросов из школьной программы в интервью журналистке Ксении Собчак. Критика в адрес звезды прозвучала в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1», отрывок которой доступен на YouTube.

Скабееву возмутило незнание блогершей школьной программы. «Все бы ничего, вот только в рейтинге доверия российской молодежи Ивлеева на четвертом месте. У нее 4,5 миллиона подписчиков на YouTube, почти 19 [миллионов подписчиков] в Instagram. Девушка своей тотальной безграмотности не стыдится, говорит, что это не мешает ей ни жить, ни зарабатывать деньги», — раскритиковала ее телеведущая.

Скабеева добавила, что блогерша зарабатывает огромные деньги. «По данным Forbes, доход Ивлеевой составляет 2,7 миллиона долларов в год», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что во время интервью Собчак Ивлеева не смогла ответить ни на один из десяти простых вопросов из школьной программы. Блогерша призналась, что не знает, кто написал роман «Отцы и дети», а также затруднилась ответить на вопросы о том, чем знаменита фамилия Джугашвили, в каком веке правил Петр I и какая у него была фамилия.