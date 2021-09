Ивлеева не смогла ответить на вопросы из школьной программы

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева не смогла ответить ни на один вопрос из школьной программы во время интервью журналистке Ксении Собчак. Запись их разговора доступна на YouTube.

Блогерша призналась, что не знает, кто написал роман «Отцы и дети» (его автор — Иван Тургенев — прим. «Ленты.ру»). «Толстой? Слушай, ну я могу этого не знать, это нормально. Мне не мешает это жить и зарабатывать деньги», — сказала она. Также Ивлеева затруднилась ответить на вопросы о том, чем знаменита фамилия Джугашвили (настоящая фамилия Иосифа Сталина — прим. «Ленты.ру»), в каком веке правил Петр I и какая у него была фамилия (XVIII век, Романов — прим. «Ленты.ру»).

Кроме того, телеведущая, будучи студенткой курсов актерского мастерства в «Гоголь-центре», не смогла сказать, кем был Георгий Товстоногов (театральный режиссер и педагог — прим. «Ленты.ру»). Трудности у Ивлеевой возникли и при переводе на английский язык фразы «Быть или не быть» из пьесы «Гамлет» Уильяма Шекспира. «Be or not be», — ответила она (правильный вариант — «To be, or not to be» — прим. «Ленты.ру»).

Ранее блогерша рассказала о расставании с мужем рэпером Элджеем (настоящее имя — Алексей Узенюк). По словам Ивлеевой, проблемы в их браке возникли еще давно. Знаменитость уточнила, что окончательно разошлась с музыкантом весной этого года.