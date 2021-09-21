Telegram могут оштрафовать за пиратские копии книг

Ассоциация по защите авторских прав в интернете попросила Роскомнадзор привлечь популярный мессенджер Telegram к административной ответственности за распространение пиратских копий книг. Об этом сообщают «Ведомости».

Поводом для обращения издателей стало распространение книг писателей Бориса Акунина и Майка Омера. Отмечается, что мессенджер не удаляет нелегальные копии и не блокирует распространяющий их канал даже после решения Мосгорсуда. «Действия компании Telegram Messenger LLP в рассматриваемой ситуации, по нашему мнению, подпадают под признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ», — говорится в официальном заявлении.

Telegram могут оштрафовать на сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Владелец юридической компании «Катков и партнеры» Павел Катков уточнил, что Роскомнадзор может составить протокол об административном правонарушении или вынести компании предписание до составления протокола.

Ранее сообщалось, что российский суд оштрафовал Telegram на девять миллионов рублей. Компанию признали виновной в совершении правонарушения, связанного с отказом удалять запрещенную на территории страны информацию.