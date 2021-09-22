Роскомнадзор включил восемь площадок в реестр соцсетей

Представители Роскомнадзора сообщили, что включили в реестр социальных сетей восемь крупнейших зарубежных и отечественных площадок. В список вошли Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом пишет РИА Новости.

В конце 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о создании реестра социальных сетей, он вступил в силу 1 февраля. Инициатива обязывает соцсети находить и блокировать посты с незаконным контентом.

За реестр социальных сетей отвечает Роскомнадзор. Согласно проекту, в список должны попасть все отечественные и зарубежные платформы, чья посещаемость превышает 500 тысяч человек в сутки. Попавшие в реестр сервисы должны самостоятельно проводить мониторинг контента, а также выявлять и удалять информацию с оскорблением органов власти и государственных символов страны, призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных акциях протеста.

В документе отдельно упоминается о запрете на материалы, содержащие нецензурную брань. Другими словами, соцсети обязаны лично удалять посты, в которых есть матерные слова.