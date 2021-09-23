В «Одноклассниках» появилась новая функция

В «Одноклассниках» появилась функция перевода аудиосообщений в текст. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе социальной сети.

Сервис распознавания аудио автоматически конвертирует голосовое сообщение в текст. Он работает на базе искусственного интеллекта и реализован на основе технологии, разработанной «ВКонтакте».

«Новый сервис сделает общение в ОК более комфортным в ситуациях, когда прослушать голосовое сообщение невозможно: в общественном транспорте, во время совещания с коллегами или во время просмотра фильма. Технология распознает как полученные, так и отправленные голосовые сообщения на русском языке длительностью до 60 минут», — говорится в сообщении.

Текст аудио индексируется поиском по сообщениям, что позволит легко найти любую информацию, даже отправленную голосом. Конвертация полностью автоматизирована: пользователь сразу получает расшифровку без дополнительных действий.

Технология распознавания основана на трех нейросетях: одна отвечает за распознавание, вторая находит подходящие слова, а третья расставляет знаки препинания и заглавные буквы. Для обучения нейросетей используются специальные аудио, записанные участниками программы VK Testers, и база субтитров из фильмов.

Новая функция автоматически включена у всех пользователей последних версий мобильных приложений ОК на Android и iOS, а также в десктопной версии соцсети.