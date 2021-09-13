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Россияне раскрыли отношение к половому воспитанию детей

«Одноклассники» провели исследование к старту проекта об осознанном родительстве
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Фото: Pixabay

Социальная сеть «Одноклассники» запустила ежегодный проект об осознанном родительстве #МеняВолнует, он пройдет с 13 по 19 сентября. В этот период интернет-пользователям будут доступны лонгриды, комиксы, а также прямые эфиры со специалистами на самые актуальные темы родительства, которые охватят период с рождения ребенка до его взросления. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

К началу проекта «Одноклассники» приурочили исследование, в котором приняли участие более 1300 граждан. Эксперты узнали о том, как пользователи сети относятся к восстановлению после родов, трудностям материнства и половому воспитанию детей. Согласно результатам опроса, женщины и мужчины открыты к разговорам о трудностях родительства. Однако большинство женщин (56 процентов) заявили, что хотят делиться проблемами в социальных сетях. Мужчины разделились в этом вопросе на два лагеря: часть (47 процентов) поддерживают такую откровенность, другие (44 процента) считают, что подробностями делиться не стоит.

Также респонденты раскрыли мнение относительно того, как быстро женщина должна прийти в форму после родов. Половина участников опроса (50 процентов) считают, что новоиспеченная мать должна это сделать по возможности, однако прийти форму ей нужно обязательно. За этот ответ мужчины голосовали чаще (57 процентов), чем женщины (45 процентов). При этом вариант "Женщина никому не должна: пусть восстанавливает фигуру, как захочет, или не делает это вовсе" стал вторым по популярности. Его чаще выбирали женщины (34 процента), среди мужчин за него проголосовали 22 процента.

Что касается полового воспитания, то подавляющее большинство опрошенных считают, что рассказывать ребенку такую информацию должны родители. Часть граждан придерживаются мнения, что воспитывать правильное отношение к вопросам пола у детей должны в школе.

Кроме того, 30 процентов респондентов признались в том, что наблюдают за окружением своих детей в соцсетях и регулярно просматривают странички друзей своих чад. А 56 процентов заявили, что полностью доверяют своему ребенку, однако аккаунты его друзей все равно проверяют, но чисто из интереса.

В ходе опроса участники высказались на актуальную тему оценок в школе и системы поощрений за хорошую успеваемость. Больше половины (54 процента) считают, что не стоит мотивировать ребенка учится с помощью денег или подарков. С ними не согласны 34 процента респондентов, они считают, что такие поощрения отличная мотивация. Остальные убеждены, что заставлять ребенка учится нужно словами, а не поощрениями, при этом за плохие оценки стоит наказывать.

Ранее страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь» провели исследование и назвали главные страхи родителей за детей. Больше всего родители в России боятся, что их ребенок попадет под влияние алкоголя и наркотиков.

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