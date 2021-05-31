Более половины россиян сочли приемлемым физически наказывать ребенка

Более половины россиян — 62 процента — сочли приемлемым физически наказывать ребенка. Об этом рассказала социолог Людмила Горюнова по итогам опроса в преддверии Дня защиты детей. Ее слова приводят «Известия».

«Чаще всего, конечно, называли различные делинквентные случаи — это за наркотики, воровство, алкоголь. Но в том числе звучали варианты "за хамство, неуважение"», — отметила эксперт и добавила, что некоторые родители считают достаточной причиной для физического воздействия невыполнение домашних обязанностей.

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36 процентов опрошенных заявили, что применение такого рода наказаний неприемлемо. Больше половины россиян старшего поколения пришли к выводу, что применение силы к ребенку несет в себе отрицательные последствия. Однако 61 процент респондентов признались, что их регулярно наказывали в детстве.

Президент группы компаний «Михайлов и Партнеры» Марианна Максимовская подчеркнула, что такие опросы важны для того, чтобы ускорить принятие закона о борьбе с домашним насилием. По ее мнению, важно сформировать у людей четкое понимание, куда обращаться, если таковое происходит дома или в другой семье.

Ранее стало известно, что в течение шести месяцев в Госдуму внесут поправки в УК РФ об ужесточении наказания за домашнее насилие. Как сообщили в Министерстве юстиции, новые нормы правительство обязал разработать Конституционный суд.