На Кипре установили статую картофеля в форме пениса

Новая статуя, которую установили в кипрской деревне в честь картофеля, вызвала насмешки в социальных сетях. Пользователи увидели в ней сходство с пенисом, сообщает Daily Mail.

Статуя была установлена в деревне Ксилофагу, недалеко от курортного поселения Айя-Напа на Кипре. Ксилофагу входит в группу деревень, которые знамениты выращиванием овощей, в частности картофеля, на красной почве. Арт-объект назвали «Большой картофель». Планировалось, что статуя станет символом деревень на предстоящем картофельном фестивале. Однако пользователи социальных сетей высмеяли необычную статую, заявив, что она больше похожа на пенис или секс-игрушку, чем на картошку.

Некоторые пользователи заявили, что памятник напоминает популярную американскую игрушку «Мистер Картофельная голова», которую выпустила известная компания «Hasbro». Другие сравнивали статую с новой ракетой основателя компании Amazon Джеффа Безоса, которую также высмеивали за ее «наводящую на мысль» форму. Также местный комик Стиви Георгиу заявил, что деревня стала «посмешищем для Европы».

При этом местные чиновники равнодушны к насмешкам. По словам лидера общины Ксилофагу Джорджа Тасу, который организовал установку объекта, плохой рекламы не существует. «Я хотел, чтобы эта картошка стала символом для сообщества. Я рад, потому что волна насмешек, на самом деле, является для нас лучшей рекламой», — сказал Тасу. Он уверен, что все те, кто высмеивает статую картофелю, в будущем приедут, чтобы сфотографироваться рядом с ней. Лидер общины также уточнил, что на создание арт-объекта его вдохновил памятник большой рыбе в городе Белфаст в Северной Ирландии. «Фалличность» статуи Тасу объяснил вытянутой формой сорта картофеля «спунта», который выращивается в деревне.

При этом Джордж Тасу отметил, что статуя еще недостроена. «Будут добавлены места для отдыха, рядом также будет построено заведение для туристов, в котором будут готовить блюда из картофеля», — сказал автор проекта. В общей сложности статуя будет стоить около восьми тысяч евро. Проект поддержало Министерство туризма страны и, по словам Тасу, он станет достопримечательностью для тысяч посетителей курортов.