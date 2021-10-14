Путин назначил первого заместителя генпрокурора России

Президент Владимир Путин назначил Анатолия Разинкина первым заместителем генерального прокурора России. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Из документа следует, что Разинкин назначен на новую должность с освобождением от занимаемой. Он с 20 мая 2020 года был заместителем генпрокурора, говорится на сайте ведомства.

Также, согласно указу, глава государства назначил сроком на пять лет прокурором республики Тыва Сергея Дябкина, Волжским межрегиональным природоохранным прокурором — Александр Илюшина, Байкальским межрегиональным природоохранным прокурором стала Елена Макушенко.