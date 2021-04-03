Бастрыкин решил ликвидировать главк Следственного комитета по особо важным делам

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин решил понизить статус главного управления по расследованию особо важных дел (ГУРОВД). Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ранее ГУРОВД было самостоятельным главком. Теперь, по информации издания, главк станет подразделением более крупного подразделения — Главного следственного управления (ГСУ). В ведомстве к реформе отнеслись спокойно, назвав ее логичным «аппаратным преобразованием».

В ГУРОВД служит 104 человека, в том числе все старшие следователи по особо важным делам при председателе СКР, которые назначаются указом президента. Большинство из сотрудников имеют звание полковников, а 15 — генерал-майоров. Это подразделение вело самые громкие уголовные дела последних лет — от губернаторских взяток до резонансных убийств и терактов.

ГСУ возглавляет генерал-майор юстиции Денис Колесников. Он был назначен на эту должность Владимиром Путиным в феврале этого года. Колесников в апреле 2018 года стал заместителем руководителя главка СКР — руководителем управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности. Он временно исполнял обязанности руководителя ГСУ СКР после ухода с должности Эдуарда Кабурнеева, который в августе прошлого года был назначен на должность первого заместителя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.