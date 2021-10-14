Названо худшее время в истории Земли

Климатологи назвали пермское вымирание 252 миллиона лет назад худшим периодом для Земли

Худшим временем в истории Земли было массовое пермское вымирание, произошедшее около 252 миллиона лет назад, заявили ученые.

Как отмечается в отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата за 2021 год, тогда с лица планеты были стерты 96 процентов морских видов и 73 процентов видов наземных позвоночных животных. Виной всему назвали извергающиеся супервулканы. В тот период извергались колоссальные по площади Сибирские траппы, возникло плато Путорана. Когда вулканы выбрасывали в воздух огромное количество отравляющих газов, температура значительно увеличилась, жить на Земле стало невозможно.

Согласно модели ученых, извержения привели к вулканической зиме, из-за которой образовался сильный парниковый эффект. Все водоемы на планете стали «токсичным супом». По словам экспертов, ситуация может повториться.

Ранее ученые заявили, что пагубное воздействие мясного производства на климат может вскоре сделать стейки из говядины роскошью.