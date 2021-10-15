Российского подростка задержали после угроз массовыми убийствами в школе

МВД и ФСБ Чукотки нашли оружие у подростка, который угрожал массовыми убийствами в школе

На Чукотке задержали подростка, угрожавшего в мессенджере массовыми убийствами в школе. У него нашли пневматическое оружие. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщается на сайте администрации городского округа Анадырь.

Уточняется, что в минувшую среду, 13 октября, учащиеся местной школы, расположенной на улице Мира, увидели в чате в WhatsApp сообщение бывшего учащего с угрозой. Тот обещал совершить массовое убийство в образовательном учреждении с применением огнестрельного оружия.

Ученики рассказали об этом руководству школы, а те сообщили в правоохранительные органы. В результате сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ его нашли и задержали.

Автором сообщения с угрозами оказался несовершеннолетний житель села Тавайваам — бывший ученик обеих школ города. Он признался, что пост в мессенджер отправил «из хулиганских побуждений». Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрания ему меры пресечения.

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