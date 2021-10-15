Уролог связал болезнь 75-летнего Билла Клинтона с активной половой жизнью

Российские урологи прокомментировали диагноз бывшего президента США Билла Клинтона, ранее госпитализированного из-за инфекции мочевыводящих путей, которая привела к заражению крови. Свои мнения они высказали телеканалу «360».

В частности, уролог Владимир Степанов отметил, что к инфекциям мочевыводящих путей приводит уретрит или простатит, воспаление предстательной железы, что в свою очередь может быть связано с активной половой жизнью.

«Хроническое воспаление предстательной железы могло привести к генерализации процесса. Сам простатит как таковой может сопровождаться высокой температурой, задержкой мочеиспускания, требовать госпитализации», — пояснил врач и напомнил о романе 75-летнего Клинтона с сотрудницей Белого дома Моникой Левински, который мог сказаться на его здоровье.

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Степанов подчеркнул, что у пожилых людей ко всему перечисленному часто присоединяется увеличение предстательной железы, в результате чего возникают нарушения оттока жидкости из мочевого пузыря. Однако при своевременном лечении организм способен восстановиться после инфекции в течение месяца.

При этом уролог Евгений Греков заявил, что к болезни Клинтона могла привести только установка катетера в мочевой пузырь через половой член — вероятно, экс-глава государства наблюдался ранее по поводу хронических проблем с мочеиспусканием. «После сепсиса хорошо что выжил. Сепсис — это очень тяжело», — заключил специалист.

О госпитализации Клинтона стало известно 15 октября. Представитель политика Анджел Урена отметил, что тот попал в реанимационное отделение, но уже «идет на поправку и пребывает в хорошем настроении». Врачи надеются, смогут его выписать в ближайшее время.

Клинтон занимал высший пост США с 1993 по 2001 годы. Он избирался от Демократической партии.