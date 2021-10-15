Стало известно о состоянии попавшего в больницу Клинтона

Врачи надеются, что в ближайшее время смогут выписать недавно попавшего в больницу бывшего президента США Билла Клинтона. Заявление медиков о состоянии здоровья экс-главы государства опубликовал его представитель Анджел Урена в своем Twitter-аккаунте.

По словам медиков, число белых кровяных телец в крови Клинтона снижается. Они также отмечают, что бывший президент хорошо реагирует на антибиотики. «Мы надеемся, что скоро сможет отпустить его домой», — заявили врачи.

Ранее Урена рассказал, что Клинтон был госпитализирован в реанимационное отделение с инфекцией, но не с коронавирусом. При этом, CNN уточняет, что у экс-президента диагностировали сепсис (заражение крови — прим. «Ленты.ру»).

Клинтон занимал высший пост США с 1993 по 2001 годы. Он избирался от Демократической партии.