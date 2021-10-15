Датчик задымления сработал на Курской АЭС

Датчик задымления сработал в машинном зале четвертого энергоблока на Курской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представитель экстренных служб.

Инцидент произошел 14 октября в 22:45 по московскому времени. Специалисты станции провели обследование. В результате возгорания и задымления не обнаружено. Отмечается, что радиационный фон на АЭС в норме, остановка турбогенератора не планируется. Причины нештатной ситуации расследуются.

По информации ТАСС, станция работает в штатном режиме. «Никакого оборудования не останавливали, блок как работал, так и работает», — сообщил собеседник агентства.