Госдума допустила сокрытие утечки на атомной электростанции в Японии

Глава думского комитета по экологии Владимир Бурматов заявил о возможном сокрытии реальных утечек радиоактивных отходов в окружающую среду из-за выявленных недавно проблем с очистными сооружениями на атомной электростанции (АЭС) в Японии. Слова политика приводит радиостанция «Говорит Москва».

На фоне проверок фильтров для воды на японской АЭС и сообщения о поломках 24 из 25 установок депутат высказал обеспокоенность в связи с необъективной оценкой степени повреждения оборудования. Бурматов допустил огромный негативный эффект для природы всей планеты.

«Со стороны мирового сообщества не звучит никаких оценок того, что вообще происходит вокруг "Фукусимы-1". Никаких независимых комиссий, судов, экологических организаций вокруг станции мы не видим. Нужно дождаться экспертных оценок, но приходится сильно сомневаться в их адекватности, корректности, искренности и объективности. Мы никогда не узнаем реального масштаба там, потому что это все будет скрыто под одобрительное молчание экологов», — заявил политик.

Руководитель комитета Госдумы по охране окружающей среды добавил, что в России нет проблем подобного характера и масштаба. «Какое внимание приковано к нашей Арктике — выискивают под микроскопом малейшую проблему и начинают раздувать ее на весь мир», — добавил Бурматов.

Ранее компания-оператор TEPCO АЭС «Фукусима-1» в Японии сообщила, что поломки на двух фильтрах аналогичны тем, что выявляли двумя годами ранее. Тогда оборудование заменили, а вот причину неисправности установить не удалось. Крупнейшая авария на той же станции случилась в 2011 году из-за сильнейшего в истории Японии землетрясения в 9,1 балла.

