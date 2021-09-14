На АЭС «Фукусима» вышли из строя почти все фильтры очистки радиоактивной воды

Компания-оператор TEPCO атомной электростанции «Фукусима-1» в Японии, где в 2011 году произошла авария, обнаружила повреждения фильтров очистки радиоактивной воды ALPS, которую сбрасывают с АЭС. Об этом сообщил телеканал NHK, передает РИА Новости.

Масштабная проверка началась после того, как в прошлом году вышел из строя один из фильтров, который предотвращает утечку из системы. Оказалось, что 24 из 25 также имеют поломки. Аналогичная ситуация уже была два года назад, тогда оборудование заменили, но причину неполадок установить не удалось.

По информации телеканала, TEPCO пока не фиксировала случаев утечки радиоактивной воды, однако не исключена вероятность того, что они все-таки были.

В апреле власти Японии официально разрешили слить в океан воду с АЭС «Фукусима-1». Процесс подготовки к сбросу в океан воды займет примерно два года. 13 апреля МИД КНР выразил протест Японии из-за решения слить в океан с АЭС «Фукусима-1» воду, очищенную от большинства опасных радиоактивных веществ. Китайские власти захотели обсудить этот вопрос с международным сообществом и, возможно, предпринять ряд контрмер.

11 марта 2011 года произошло сильнейшее в истории Японии землетрясение магнитудой 9,1, которое вызвало цунами. Стихийное бедствие причиной аварии на АЭС «Фукусима-1», где вышла из строя система охлаждения реакторов. Это привело к нарушению герметичности сооружений и радиоактивному заражению местности. Территорию вокруг станции покинули около 300 тысяч жителей.

