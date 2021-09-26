В Тверской области отключился энергоблок атомной электростанции

Четвертый энергоблок Калининской АЭС был отключен из-за срабатывания автоматики

Из-за срабатывания автоматики был отключен один из четырех энергоблоков Калининской атомной электростанции в Тверской области. Об этом сообщает ТАСС.

«26 сентября в 10:01 действием автоматики остановлен четвертый энергоблок Калининской АЭС», — говорится в сообщении пресс-службы «Росэнергоатома». Остальные энергоблоки продолжают работу.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации выявлено не было, а радиационный фон не превышает естественных значений. Причины срабатывания автоматики выясняются.

22 сентября на Калининской АЭС прошла тренировка, во время которой персонал станции отрабатывал гипотетическую нештатную ситуацию. По сценарию, один из энергоблоков предполагалось полностью обесточить, после чего в действие приводилась передвижная противоаварийная техника.

В 2020 году на Калининской АЭС произошло задымление при тестовом пуске дизеля-генератора. Годом ранее три энергоблока станции отключали из-за выключения одного из трансформаторов.

Калининская АЭС располагается в Удомле в 350 километрах от Москвы. В ее состав входят четыре энергоблока с энергетическими реакторами мощностью 1000 мегаватт каждый.