Под Тверью отключили два энергоблока на АЭС

Два энергоблока Калининской атомной электростанции в Тверской области отключили от сети. Об пишет ТАСС со ссылкой на центр общественной информации АЭС.

Причины произошедшего выясняются. Отмечается, что радиационный фон вокруг станции в норме, повреждений также не обнаружено.

По данным Росэнергоатома, три блока АЭС были отключены от питания, передает РИА Новости. Компания утверждает, что отключение произошло из-за выключения одного из трансформаторов. Проблем с оборудованием на станции нет, заверили представители.

«Из-за отключения одного из трансформатора тока на открытом распределительном устройстве 750 киловольт отключилась линия электропередачи. Как следствие, отключены от сети первый, второй и четвертый энергоблоки Калининской АЭС», — рассказал собеседник агентства.

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