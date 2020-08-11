На российской АЭС произошло задымление при тестовом пуске оборудования

На Калининской атомной электростанции (АЭС) в Тверской области произошло задымление при тестовом пуске дизеля-генератора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АЭС.

По словам собеседника агентства, возгорания не было. «Ситуация не повлияла на работу оборудования, нарушение условий безопасности нет, радиационный фон в районе станции и прилегающей территории находится в норме», — заверил представитель АЭС.

В экстренных службах сообщили РИА Новости, что возгорание все же было, его локализовали на площади в два квадратных метра. Собеседник агентства уточнил, что сажа вспыхнула при ремонте дизель-генератора. Станция работает в штатном режиме.

В состав Калининской АЭС входят четыре энергоблока с энергетическими реакторами мощностью 1000 мегаватт каждый. На двух их них ведется плановый капитальный ремонт.

Ранее сообщалось, что датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали в начале июня превышение уровня радиоактивных веществ у северных границ России. В «Росэнергоатоме» ответили, что происшествий на АЭС северо-запада России в июне не фиксировалось, выбросы на станциях не превышали контрольных значений. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никаких оповещений о повышенном радиационном фоне не поступало.