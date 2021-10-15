Певицу Бьянку заподозрили в алкоголизме из-за отекшего лица

Белорусская и российская исполнительница Татьяна Липницкая, более известная как Бьянка, испугала поклонников изменившимся внешним видом. Соответствующий ролик и комментарии появились под видео с участием звезды на YouTube-канале Super.

36-летняя звезда была одета в белую футболку, черные жилет и легинсы и темные полусапоги на каблуках. Ее образ дополнили крупные серьги-кольца белого цвета. Волосы Липницкой распущены, а на лицо нанесен яркий макияж.

Пользователи сети заподозрили певицу в алкоголизме из-за отекшего лица и лишнего веса. «Она идет на интервью, даже не осознавая, что похожа на пьющую продавщицу с рынка (и речь такая же), совсем все плохо, видимо… Человеку нужно лечение явно, даже на интервью нетрезвая…», «Так жалко, когда-то зажигали под ее песни. Сейчас сбитый летчик, выглядит как алкаш со стажем. И на интервью, по ходу, с бодуна», «Она отекшая вся, выпивает часто, и эти 15 лет квасила знатно», — высказывались они.

Исполнительница приняла участие в шоу «Алена, блин!», где рассказала о домашнем насилии в семье, разводе, отсутствии в шоу-бизнесе и своем моральном состоянии.

В апреле врачи назвали неприметные признаки алкоголизма. Доктор Люк Працидес (Luke Pratsides) заявил, что спиртное ослабляет иммунную систему и это в конечном счете приводит к кожным инфекциям. Кроме того, цвет кожи меняется в результате повреждения печени. «На теле алкоголиков также образуются огромные синяки от относительно небольших ударов», — добавил врач.