Биологи оценили выводы немецких ученых о последствиях коронавируса для глаз

Специалист по вакцинам, директор центра Глобальной вирусологической сети Константин Чумаков и доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова оценили выводы немецких ученых из Института биомолекулярной медицины Макса Планка и Вестфальского университета имени Вильгельма о последствиях COVID-19 для глаз. Их слова передает РБК.

Чумаков отметил, что упомянутая статья еще не прошла рецензирования. При этом, по его словам, коронавирус может поражать не только легкие и дыхательные пути, но и почки, а также нервную систему. «Неудивительно, что это может затрагивать и глаза, потому что глаза — это часть нервной системы», — пояснил биолог.

В свою очередь, Баранова рассказала, что по состоянию роговицы глаза человека, который перенес коронавирус, можно понять, насколько сильно пострадал организм. «Есть способ измерения плотности нервных окончаний в роговице. Потому что, если оно в роговице пострадало, оно и в ногах пострадало, и сердце тоже пострадало», — объяснила она. По ее словам, это является объективным критерием выраженности постковидного синдрома.

Ранее результаты исследования немецких ученых были опубликованы в репозитории bioRxiv.org. Специалисты пришли к выводу, что коронавирус может проникать в глаза, инфицировать фоторецепторы, а также проникать в ганглиозные клетки сетчатки.