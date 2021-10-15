Девочка погибла в пасти гребнистого крокодила на глазах у друзей

Восьмилетняя жительница индонезийского острова Буру решила искупаться в реке и погибла в пасти гребнистого крокодила на глазах у друзей. Об этом сообщает издание The Star.

Сучи Рамадхани купалась с друзьями в реке в округе Каели. В этот момент на девочку напал крокодил. Дети разбежались и позвали взрослых на помощь.

Очевидцы убили крокодила копьем. В этот момент рептилия держала жертву в зубах. При этом, когда рептилии вспороли брюхо, тела Рамадхани внутри не оказалось. Ее останки нашли только через два дня после нападения. Представитель службы спасения города Амбон Корпос Рахмад Намлеа подчеркнул, что река кишит гребнистыми крокодилами. «За последние десять лет произошло по меньшей мере два случая нападения рептилий на человека», — отметил он.

Ранее сообщалось, что внутри аллигатора в США нашли останки мужчины, пропавшего без вести за месяц до этого. Анализы ДНК совпали по 11 пунктам.