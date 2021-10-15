Байден прокомментировал состояние Клинтона и постучал по дереву

Президент США Джо Байден прокомментировал состояние бывшего американского лидера Билла Клинтона. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик заявил, что с бывшим главой администрации все хорошо. «Я знаю, у вас есть вопросы о президенте Клинтоне. Мы обмениваемся звонками. Кажется, у него все хорошо божьей волей. Когда я с ним поговорю, я сообщу», — отметил он.

Говоря о состоянии Клинтона, глава Соединенных Штатов постучал по деревянной трибуне.

О госпитализации Клинтона стало известно 15 октября. Представитель политика Анджел Урена отметил, что тот попал в реанимационное отделение, но уже «идет на поправку и пребывает в хорошем настроении». Врачи надеются, смогут его выписать в ближайшее время.

Клинтон занимал высший пост США с 1993 по 2001 годы. Он избирался от Демократической партии.