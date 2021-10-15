Лишенной детей из-за цвета волос дагестанке удалось их вернуть

Дагестанке Нине Церетиловой удалось вернуть детей, которых у нее отобрали из-за цвета волос. Чеченские приставы передали их россиянке после того, как ее бывший муж не возвращал их вопреки решению суда. Об этом женщина сообщила в своем Instagram.

«Дети уже больше суток со мной рядом. Дальше предстоит непростая реабилитация», — написала Церетилова. В прямом эфире в соцсети она поблагодарила приставов республики, которые «крайне профессионально и в рамках закона исполнили наконец решение суда». Россиянка заявила, что все еще переживает за свою безопасность.

В марте суд лишил женщину детей якобы из-за ее внешнего вида. На суде бывший муж приложил к делу «компрометирующие» публикации из Instagram-аккаунта Церетиловой. В решении суда было сказано, что она ведет образ жизни, не соответствующий нормам и правилам поведения многодетной матери.

25 марта Церетиловой удалось доказать обратное, и Верховный суд Дагестана вернул ей детей, которых она не видела несколько месяцев. Женщина собиралась уехать из республики ради безопасности и обещала, что позволит бывшему мужу, из-за которого у нее забрали детей, видеться с ними.