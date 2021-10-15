Псаки сравнила уровень дошкольного образования в США с Латвией

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сравнила уровень дошкольного образования в США с другими странами. Об этом она заявила во время выступления, посвященному предстоящей поездке американского президента Джо Байдена в один из штатов, во время которой он выступит на тему инвестиций в заботу о детях, передает РИА Новости.

Псаки отметила, что в Штатах только примерно половина трех-четырехлетних детей зарегистрированы как получающие ранее образование. Она подчеркнула, что по этому показателю США уступают многим государствам. «Сравните с 90 процентами детей в развитых странах — Германии, Франции, Великобритании и даже Латвии. Не нужно было говорить "даже" — а также в Латвии», — заявила пресс-секретарь президента.

Ранее сообщалось, что родители маленьких детей в США могут остаться без работы — из-за дефицита педагогов в детских садах нет мест. В Reuters отмечают, что это ударит по рынку труда и затормозит его восстановление от коронавируса. Из-за нехватки воспитателей дошкольные учреждения сокращают набор, и американцы, которые не смогли устроить своих детей, вынуждены остаться дома с детьми вместо того чтобы выйти на работу. Кроме того, с трудностями столкнутся работающие матери, карьера которых пострадала из-за закрытия детских садов и дистанционного школьного образования.

