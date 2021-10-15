Режиссер «Бэтмена» опубликовал первый кадр из нового фильма

Режиссер Мэтт Ривз опубликовал первый кадр из фильма «Бэтмен» с Паттинсоном в главной роли

Режиссер Мэтт Ривз опубликовал в своем Twitter-аккаунте первый кадр из новой версии «Бэтмена». На фото главный герой, роль которого исполнил Роберт Паттинсон, смотрит на город с крыши многоэтажного здания.

«Доброе утро, из Готэм-сити», — написал Ривз. Он также сообщил, что поклонников киновселенной DC ждет много новых материалов на ивенте DCFanDome, который стартует 16 октября.

Работа над картиной проходила в Великобритании. Съемки начались в январе в Лондоне и сначала были приостановлены в марте из-за пандемии COVID-19. В начале сентября их вновь приостановили из-за коронавируса у одного из членов съемочной группы спустя несколько дней после их возобновления. Личность человека с положительным тестом на инфекцию в Warner Bros. не раскрыли, однако ранее СМИ сообщали, что вирусом заразился Паттинсон.