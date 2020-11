В новом фильме Бэтмену запретят убивать своих врагов. Об этом сообщает портал We Got This Covered.

Уточняется, что такое решение принял режиссер очередной картины о супергерое Мэтт Ривз. Он постарается сделать так, чтобы главный герой ленты не был вовлечен в смерть тех или иных персонажей. Кинематографист считает, что так ему лучше удастся отобразить основные ценности Бэтмена, роль которого исполнит британский актер Роберт Паттинсон. В оригинальных комиксах DC этот супергерой выступает против убийств и избегает использования оружия.

В прошлом году режиссера картины «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» Зака Снайдера раскритиковали за то, что в его проекте Бэтмен решается на убийство. «Проснитесь, черт возьми! Я думаю, вот что я хочу сказать. Когда-то вы потеряли девственность под это гребаное кино, а потом приходите и говорите что-то типа: "Мой супергерой этого бы не сделал". Вы серьезно?» — отреагировал Снайдер.

Работа над картиной Мэтта Ривза проходит в Великобритании. Съемки начались в январе в Лондоне и сначала были приостановлены в марте из-за пандемии COVID-19. В начале сентября их вновь приостановили из-за коронавируса у одного из членов съемочной группы спустя несколько дней после их возобновления. Позднее съемки были вновь приостановлены из-за того, что у Паттинсона обнаружили коронавирус.