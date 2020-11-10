Роберт Паттинсон устроил сюрприз для юного фаната «Бэтмена» с аутизмом

Британский актер Роберт Паттинсон устроил сюрприз для юного фаната «Бэтмена», страдающего аутизмом. Об этом сообщает NME.

10-летний поклонник Брюса Уэйна Джеймс вместе с родителями каждый день посещал съемочную площадку фильма «Бэтмен», в котором Паттинсон играет главную роль. Это происходило во время того, как ленту снимали в Ливерпуле. Мать мальчика Никола Коркилл решила помочь сыну встретиться с кумиром и написала в Twitter с просьбой передать рисунок ребенка артисту.

В ответ Паттинсон прислал фанату целую коробку подарков, в которой оказался и игрушечный бэтмобиль. Кроме того, к коробке прилагалась записка со словами: «Твой рисунок был великолепен! Увидимся в следующий раз, когда буду в Ливерпуле».

Отец Джеймса признался, что реакция сына на сюрприз растопила его сердце. «Его мать была в слезах, это было так удивительно, что он действительно получил то, чего хотел. Было приятно увидеть улыбку на его лице», — поделился мужчина.

Ранее стало известно, что Паттинсон собирается жениться на модели и актрисе Сьюки Уотерхаус. Звезда «Дивергента» появилась на публике с золотым кольцом на руке. Слухи о ее помолвке с артистом появились еще в декабре 2019 года — тогда Уотерхаус тоже сфотографировали с кольцом на пальце, однако пара никак не стала комментировать возможную свадьбу.