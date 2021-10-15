Огромную доисторическую щуку с зубами в два ряда поймали в неожиданном месте

В американском штате Канзас впервые поймали аллигаторовую щуку. Об этом сообщает издание USA Today.

Огромная доисторическая рыба длиной 137,2 сантиметра и весом 17,9 килограмма попалась рыболову Дэнни Смиту II из канзасского города Осуиго. По его словам, щука отчаянно сопротивлялась. «Рыба прыгала, трепыхалась и в итоге уничтожила одно из моих весел, — рассказывает он. — У меня в лодке лежал небольшой сом килограммов на пять или семь, так ему хотелось убраться оттуда не меньше моего, потому что она устроила там погром. А зубы у нее острые и в два ряда».

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Канзас — неожиданное место для аллигаторовых щук, поскольку до сих пор считалось, что в этом штате они не водятся. Местный департамент парков и дикой природы уже начал расследование и попытается установить, каким образом эта рыба попала в несвойственную ей среду. Специалисты подозревают, что раньше щука жила у аквариумиста, который выпустил ее в реку, когда она выросла слишком большой.

Аллигаторовые щуки, также называемые миссисипскими панцирниками, считаются самой крупной пресноводной рыбой Америки. Известны экземпляры, достигавшие 1,8 метра в длину и весившие до 159 килограммов. Вид встречается в Мексике и американских штатах Техас, Луизиана, Кентукки, Миссисипи, Алабама, Теннесси, Арканзас, Миссури, Иллинойс, Флорида и Джорджия.

Ранее сообщалось, что странное существо, похожее на аллигатора, было найдено на берегу водохранилища на Северном Кипре. Создание оказалось миссисипским панцирником, который весил 10 килограммов и был 112 сантиметров в длину.